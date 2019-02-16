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Регион 16.02.2019 21:32

Приближение Грузии к вступлению в НАТО в интересах самого альянса - грузинский премьер

Вступление в НАТО для Грузии имеет критическое значение, однако и в интересах самого НАТО, чтобы Грузия приблизилась к этапу вступления в альянс и настало время сделать шаги в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в субботу, выступая перед участниками круглого стола на тему расширения НАТО, организованного в рамках 55-ой Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам грузинского премьера, слова которого цитирует пресс-служба правительства Грузии, "вступление в НАТО остается первейшим приоритетом внешней политики Грузии".

Он подчеркнул, что это не только политический выбор, но и выбор грузинского народа в пользу общих ценностей.

"Нас радует тот факт, что политика открытых дверей по-прежнему работает", - сказал М.Бахтадзе, поздравив при этом Северную Македонию с подписанием в этом месяце протокола о вступлении в НАТО.

По заявлению главы грузинского правительства, для Грузии успех стран Западных Балкан является стимулом.

Он отметил, что по оценке членов НАТО, у Грузии на сегодняшний день есть все практические инструменты для вступления.

"Одновременно, мы должны посмотреть вперед и ускорить политическую часть нашей интеграции", - сказал М.Бахтадзе.

"Уверен, что вместе с союзниками, партнерами и друзьями мы найдем пути для преодоления существующих вызовов и сумеем поднять процесс вступления Грузии на более высокий и устойчивый уровень", - заявил премьер Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]