Туск посетит Украину 18-20 февраля

Президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину с официальным визитом с 18 по 20 февраля, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Во время визита Туск встретится с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что Д.Туск выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.