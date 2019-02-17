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Дальнее зарубежье 17.02.2019 13:52

Туск посетит Украину 18-20 февраля

Президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину с официальным визитом с 18 по 20 февраля, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Во время визита Туск встретится с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что Д.Туск выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]