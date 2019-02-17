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Регион 17.02.2019 14:14

Грузию посетят президенты Черногории и Кипра

Грузию в ближайшее время намерен посетить с визитом президент Черногории Мило Джуканович, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, в субботу в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе с М.Джукановичем.

"Стороны обсудили вопросы еще большей активизации сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая в экономическом направлении. Была подчеркнута необходимость углубления политического диалога", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на встрече обсуждался прогресс Грузии в процессе европейской и евроатлантической интеграции и с этой точки зрения была высказана заинтересованность Грузии в опыте Черногории.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба, М.Джуканович пригласил М.Бахтадзе посетить с визитом Черногорию.

Между тем министерство иностранных дел Грузии сообщает, что в апреле текущего года Грузию посетит с визитом президент Кипра Никос Анастасиадис.

По данным МИД, детали предстоящего визита обсудили в субботу главы МИД двух стран Давид Залкалиани и Никос Христодулидис в ходе состоявшейся встречи в Мюнхене.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, КИПР, КОНТАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]