Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

Карабахский конфликт 16.02.2019 21:32

Баку и Вашингтон обсудили карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил со старшим директором по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фионой Хилл карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Министр Эльмар Мамедъяров информировал официального представителя США о ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказано в сообщении.

Было подчеркнуто, что решение конфликта обеспечит продолжительное развитие и благополучие в регионе.

Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним диалогом и отношениями между Азербайджаном и США.

На встрече, состоявшейся «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИД, КАРАБАХ


Похожие новости


Рябков: сохраняется вопрос: уведомят ли США РФ о своём выходе из ДРСМД Предложение России США возобновить переговоры о стратегической стабильности остается в силе - Лавров США открыто взяли курс на свержение власти в Венесуэле - Лавров Анкара не боится угроз Трампа - глава МИД Турции МИД РФ: рассчитываем, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится как можно скорее, от ее исхода зависит "температура" на корейском полуострове Рябков надеется на восстановление новым составом Конгресса США связей с парламентом РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]