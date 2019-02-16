Баку и Вашингтон обсудили карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил со старшим директором по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фионой Хилл карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Министр Эльмар Мамедъяров информировал официального представителя США о ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказано в сообщении.
Было подчеркнуто, что решение конфликта обеспечит продолжительное развитие и благополучие в регионе.
Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним диалогом и отношениями между Азербайджаном и США.
На встрече, состоявшейся «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам.
Р.Бабаев
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