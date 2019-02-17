Грузия и Северная Македония установили дипломатические отношения

Грузия и Северная Македония в субботу подписали протокол об установлении дипломатических и консульских отношений, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

По данным пресс-службы, церемония подписания состоялась в Мюнхене. С грузинской стороны документ был подписан главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, со стороны Северной Македонии - главой МИД Николой Димитровым.

Как заявил после подписания документа Д.Залкалиани, в Тбилиси надеются на развитие двусторонних отношений и достижение взаимовыгодных результатов.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить своего коллегу с историческим решением по названию страны. Также поздравляем Северную Македонию с подписанием протокола о вступлении в НАТО, что еще раз подтверждает политику открытых дверей НАТО", - сказал Д.Залкалиани.

Македонское правительство 12 февраля официально объявило, что теперь страна носит название - Республика Северная Македония.