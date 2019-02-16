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СНГ 16.02.2019 21:44

Лавров ждет реакции G20 на действия США по развалу договоров в сфере стратегической стабильности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с интересом ждет дискуссии на предстоящем саммите "двадцатки" в Японии с учетом последних шагов США по развалу системы международных договоров в сфере глобальной безопасности.

"Видимо, все понимают, что в этой ситуации нужно не какую-то линию "анти" проводить, а собирать все разумные силы, садиться за один стол и стремиться формировать такие форматы, где представлены все основные игроки. Очень показательной в этом смысле будет, конечно, дискуссия на "двадцатке", хотя до нее еще дожить надо", - сказал С.Лавров журналистам в Мюнхене в субботу.

По словам министра, "интересно посмотреть, как все это претворится в конкретные документы и конкретные позиции, потому что в Японии все-таки будут работать официальные структуры". Он добавил, что до сих пор, в основном, на эту тему высказывались политологи.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, "ДВАДЦАТКА", США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]