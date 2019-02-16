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Происшествия 16.02.2019 21:48

В корпусе университета ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты, они эвакуированы - врио губернатора Санкт-Петербурга

В корпусе петербургского университета ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты, все они были оперативно эвакуированы, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Проведены все необходимые работы, эвакуирован 21 студент. Серебрянская Наталия Алексеевна, старший преподаватель математики, оставалась на пятом этаже вместе со студентами - иностранцами, эвакуирована в последнюю очередь, сейчас она находится в карете скорой помощи, у нее никаких повреждений нет, и она до конца оставалась героически со своими студентами, самая последняя покинула (здание - ИФ)", - сказал он.

По словам А.Беглова, из зоны ЧП был эвакуирован 21 человек, ещё 60 человек вывели из коридоров.

Со своей стороны ректор университета ИТМО Владимир Васильев сообщил "Интерфаксу", что среди студентов, выведенных из здания, была группа вьетнамских студентов.

"У нас международный университет, обучаются представители многих стран. Сегодня были занятия и у иностранных студентов, и у наших. Основная часть иностранцев - это студенты из Вьетнама, это чисто вьетнамская группа. Были и представители других стран - по одному, два", - сказал В.Васильев.

Ректор опроверг сведения о том, что рабочие, проводившие ремонт в здании, также являются гражданами Вьетнама.

В Смольном создан оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Владимир Кириллов.

"Сегодня мной даны указания МЧС, чтобы до конца, до последнего кирпичика всё было разобрано (завалы - ИФ), и мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей", - сообщил В.Кириллов.

В свою очередь представитель МЧС отметил, что на месте обрушения работают 37 единиц техники и более 200 человек личного состава.

"Провели полностью проверку всех аудиторий прилегающих, посмотрели по расписанию занятий - в целом, мы не ждём нахождения под завалами каких-то людей. Персонал, который работал на данном объекте, восемь человек, они также эвакуированы и находятся в безопасности", - сказал он.

К месту ЧП прибыли кинологи, корпус ИТМО оцеплен. На месте работают представители экстренных служб.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, СТУДЕНТЫ, ИНОСТРАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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