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Социум 16.02.2019 22:11

Посольство Азербайджана в России внесло ясность по инцидентам в Москве

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и представитель МВД Азербайджана Акпер Юсифов провели встречу с начальником Главного управления МВД России по г. Москве Олегом Барановым в связи с произошедшими в пятницу в российской столице инцидентами, вызвавшими широкий общественный резонанс.

«На встрече состоялся обмен мнением по сложившейся ситуации, обсуждены меры по недопущению эскалации конфликта. Посол проинформировал начальника ГУ МВД о связывающих азербайджанские и чеченские народы чувствах дружбы и добрососедства, а также неприемлемости на многонациональной площадке Москвы такого рода инцидентов, требующих незамедлительных действий по недопущению их разрастания в неуправляемую ситуацию», - сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Москве.

В свою очередь, О.Баранов отметил, что по обоим инцидентам ведется оперативная работа, в частности по факту нападения на кафе «Неолит» в Москве в ближайшее время будут предъявлены обвинения, а также ведется интенсивное расследование в связи с убийством водителя такси, личности преступников будут установлены.

По его словам, дела будут переданы в суд и общественность будет об этом информирована. Глава ГУ МВД также заверил посла, что ситуация находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры.

«На встрече было отмечено, что в интернете распространяется информация о гибели 4-6 человек, что не соответствует действительности, была озвучена убедительная просьба не поддаваться подобным провокациям, имеющим место в социальных сетях и преследующим лишь единственную цель создания атмосферы враждебности и раздора», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанской дипмиссии.

П.Бюльбюльоглу в пятницу и субботу провел ряд встреч с азербайджанцами, непосредственно вовлеченными в решение данного вопроса, в связи с чем посольство «выражает благодарность журналистам, а также всем лицам, занявшим правильную позицию в данном вопросе».

«Убедительно просим не верить фейковым новостям и провокационным заявлениям. Посольство непосредственно занимается данной проблемой и будет информировать общественность о дальнейшем развитии событий», - говорится в сообщении пресс-службы посольства Азербайджана в России.

Накануне помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова заявил, что данный инцидент «не сможет навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружеским и братским связям, которые прошли через все испытания истории».

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]