"Золотого медведя" 69-го Берлинале получила французская картина "Синонимы"

Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы" Гадава Лапида, передаёт корреспондент "Интерфакса".
"Хочу поблагодарить человека, который был телом и душой этого фильма, Томаса Мерсье, который исполнил главную роль", - сказал режиссёр Н.Лапид.
Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.
Фильм совместного производства Франции, Израиля и Германии "Синонимы" режиссёра Надав Лапида рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянина по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.
69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.
Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.
Свои новые работы представили Франсуа Озон, Фатих Акин, Агнешка Холланд, Дени Коте, Изабель Койшет, Клаудио Джованнезе и другие.
Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.
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