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Дальнее зарубежье 17.02.2019 11:06

Количество участников акций "желтых жилетов" во Франции сокращается - статистика

Четырнадцатый день действий французского движения "желтых жилетов" в субботу отмечен участием 41,5 тыс. манифестантов во Франции в целом и 5 тыс. - в Париже, по данным министерства внутренних дел.

В субботу 9 февраля эти цифры составляли соответственно 51,4 тыс. и 4 тыс. Власти констатируют снижение мобилизации "желтых жилетов" на общенациональном уровне.

Вместе с тем и организаторы движения, всегда оспаривавшие официальную статистику, также признают снижение числа участников манифестаций по сравнению с прошлой субботой примерно на 10 тыс. в целом по стране.

В Париже "желтые жилеты" прошли маршем по Елисейским полям до здания Национального собрания, откуда двинулись в сторону бульвара Сен-Мишель и вышли на эспланаду Дома инвалидов, где стычки с полицией возникли в голове колонны, остановленной заслоном сил порядка. В полицейских полетели камни, силовики предприняли ответные действия. "Желтые жилеты" попытались направиться к мосту Александра III, но он также был перекрыт полицией.

Уличный бой продлился примерно час, после чего пространство набережной Сены между эспланадой и мостом Александра III было освобождено и восстановлено для движения транспорта.

Парижская префектура сообщила о задержании 23 человек.

Французские СМИ сообщили об инциденте в Руане, где водитель с женой и ребенком оказался посреди колонны манифестантов. По данным полицейского источника, они стали бросать в автомашину камни и залезать на нее. Запаниковавший автомобилист вырвался из толпы, сбив при этом нескольких участников акции, получивших легкие ранения. Затем он сам явился в полицию.

Манифестации прошли в Марселе, Лионе, Лилле, Ницце, Сент-Этьене и других городах. Сообщается о столкновениях манифестантов с полицией в Нанте.

В Бордо, где с самого начала протестного движения акции "желтых жилетов" были многочисленными, в эту субботу колонна направилась в богатые кварталы города, где появились граффити "Смерть богачам!". Манифестация завершилась беспорядками близ городской мэрии, и полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ в ответ на летевшие в них бутылки, камни и петарды.

В другом городе-оплоте "желтых жилетов" - Тулузе манифестанты вышли на улицы с лозунгом: "Трепещите динозавры-капиталисты, мир изменится!" На одном из транспарантов надпись гласила: "Нас остановит только смерть!". В Тулузе также произошли беспорядки, полиция сообщила об одном раненом и восьми задержанных.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, УЧАСТНИКИ, СОКРАЩЕНИЕ


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