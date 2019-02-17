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Дальнее зарубежье 17.02.2019 15:46

Премьер Греции заявляет о поддержке курса Грузии на интеграцию в НАТО и ЕС

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас в субботу в ходе встречи с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе заявил об однозначной поддержке Грецией процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, встреча М.Бахтадзе с А.Ципрасом состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно данным пресс-службы, стороны в ходе встречи заявили о готовности вывода двусторонних отношений и сотрудничества на более высокий уровень.

В сообщении говорится, что на встрече была затронута ситуация в Абхазии и Южной Осетии. "А.Ципрас отметил, что Греция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - отмечают в пресс-службе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРЕЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]