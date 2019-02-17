Премьер Греции заявляет о поддержке курса Грузии на интеграцию в НАТО и ЕС

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас в субботу в ходе встречи с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе заявил об однозначной поддержке Грецией процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, встреча М.Бахтадзе с А.Ципрасом состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно данным пресс-службы, стороны в ходе встречи заявили о готовности вывода двусторонних отношений и сотрудничества на более высокий уровень.

В сообщении говорится, что на встрече была затронута ситуация в Абхазии и Южной Осетии. "А.Ципрас отметил, что Греция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - отмечают в пресс-службе.