США рассчитывают на прогресс в экономике Украины - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами и заявил, что ожидает прогресса страны в экономике.
"Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - сказал вице-президент США, которого цитирует пресс-служба главы Украинского государства.
Он отметил экономические реформы, которые сделали возможным дополнительное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - сказал М.Пенс.
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