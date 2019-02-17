Состав ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий "Талса" (USS Tulsa (LCS 16)), выполненный по технологии стелс, в субботу в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.
Церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, а спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор.
Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.
Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.
"Талса" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тыс. тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс. км.
Корабль "Талса", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.
В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.
Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники
Министр обороны Азербайджана ознакомился с передовой военной техникой на выставке IDEX-2019 в ОАЭ
Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах"
Государство не будет "из-под палки" заставлять бизнес инвестировать в нацпроекты - Медведев
ЦБ Азербайджана в сентябре объявит тендер на отбор страховщика для медстрахования сотрудников
SIF осенью планирует отобрать страховщика по ДМС сотрудников фонда
Ученые считают, что сажа в Арктике образуется от лесных пожаров и сжигания топлива
Жюри 69-го Берлинале раздало награды, обратив особое внимание на картины про семейные отношения
Лучшими актёрами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»