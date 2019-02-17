Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 17.02.2019 17:20

Состав ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий "Талса" (USS Tulsa (LCS 16)), выполненный по технологии стелс, в субботу в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, а спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.

"Талса" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тыс. тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс. км.

Корабль "Талса", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, СОСТАВ, КОРАБЛЬ


Похожие новости


К берегам Европы направляется авианосная ударная группа ВМС США Атомная подлодка ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вышла из Гибралтара, взяв курс на Восточное Средиземноморье Самолет ВМС США потерпел крушение юго-восточнее Окинавы США и Южная Корея проведут 16-26 октября совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова Президент Азербайджан принял министра ВМС США Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]