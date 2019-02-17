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Дальнее зарубежье 17.02.2019 11:30

Талибы убили семь полицейских на северо-западе Афганистана

Семь полицейских погибли в афганской провинции Балх в результате нападения боевиков экстремистского движения "Талибан", сообщило в воскресенье интернет-издание Ariana News.

"В субботу вечером в результате нападения талибов на контрольно-пропускной пункт в уезде Чамтал провинции Балх погибли семь полицейских", - сообщило издание со ссылкой на начальника пресс-центра полиции региона.

По его данным, "среди погибших в ходе боестолкновения, которое продолжалось несколько часов, командир этого КПП Наджиб Тухтаи".

По его словам, нападение талибов было отбито после прибытия вспомогательных сил полиции.

Талибы также понесли потери, но точных данных по ним нет, уточнил офицер полиции.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОЛИЦИЯ, БОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]