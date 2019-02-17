Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

Премьер-министр Великобритании направила письмо членам Консервативной партии, лидером которой она является, с призывом объединиться перед Brexit, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

По словам Т.Мэй, чтобы избежать негативного исхода Brexit, консерваторам требуется "переступить через то, что нас разделяет и сплотится, пожертвовать, если необходимо, своими собственными предпочтениями во имя более высокой цели - национальных интересов".

Т.Мэй также подтвердила, что намерена на следующей неделе отправиться в Брюссель, чтобы встретиться с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, также она намерена переговорить с лидерами всех стран - членов ЕС.

Премьер-министр также сообщила, что правительство планирует продолжить свою работу по внесению изменений в "страховочный план" по ирландской границе.

Премьер призвала членов своей партии поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое она согласовала с Брюсселем.

"Без соглашения о выходе в парламенте может сформироваться такая сила, которая остановит Brexit полностью", - отметила Т.Мэй.

Великобритания может покинуть ЕС и без соглашения, отметила премьер.

"Это вызовет трудности в нашей экономике, а также в повседневной жизни людей, негативно скажется на рабочих местах внутри страны и в ЕС", - заявила премьер.

Британский парламент в январе отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Среди проголосовавших против сделки Т.Мэй было много членов консервативной партии, и теперь премьер пытается заручиться их поддержкой.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.