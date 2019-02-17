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Карабахский конфликт 17.02.2019 14:04

Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах"

Отдельная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности не запланирована.

"Мы не планировали отдельную встречу. Но мы можем встретиться, хотя не имели пока повода. Если встретимся в кулуарах, очень спокойно "на ногах" можем встретиться, поздороваться, нет никаких проблем. Но отдельной встречи не планировали", - сказал З.Мнацаканян армянским журналистам в Мюнхене.

По его словам, отсутствие встречи не означает, что министрам не о чем говорить. "Работа продолжается. В скором времени регион посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Цель нашей встречи (глав МИД Армении и Азербайджана - ИФ) - работа в направлении подготовки соответствующего поля для встречи наших лидеров. Продолжим работу", - сказал З.Мнацаканян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]