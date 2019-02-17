Отдельная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности не запланирована.
"Мы не планировали отдельную встречу. Но мы можем встретиться, хотя не имели пока повода. Если встретимся в кулуарах, очень спокойно "на ногах" можем встретиться, поздороваться, нет никаких проблем. Но отдельной встречи не планировали", - сказал З.Мнацаканян армянским журналистам в Мюнхене.
По его словам, отсутствие встречи не означает, что министрам не о чем говорить. "Работа продолжается. В скором времени регион посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Цель нашей встречи (глав МИД Армении и Азербайджана - ИФ) - работа в направлении подготовки соответствующего поля для встречи наших лидеров. Продолжим работу", - сказал З.Мнацаканян.
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