Движение поездов затруднено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро днем в воскресенье из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Инцидент произошел около 13:10 на станции "Рязанский проспект". Было отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что затруднено движение поездов на "фиолетовой" линии от станции "Выхино" до станции "Текстильщики" в сторону центра.
Источник не располагает информацией о состоянии пассажира.
В пресс-службе Московского метро в 13:20 в воскресенье подтвердили, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.
В 13:44 в пресс-службе столичного метро уточнили, что нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за инцидента с пассажиром.
В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.
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