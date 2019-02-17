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Происшествия 17.02.2019 14:41

Пассажир упал на рельсы станции метро "Рязанский проспект"

Движение поездов затруднено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро днем в воскресенье из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 13:10 на станции "Рязанский проспект". Было отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что затруднено движение поездов на "фиолетовой" линии от станции "Выхино" до станции "Текстильщики" в сторону центра.

Источник не располагает информацией о состоянии пассажира.

В пресс-службе Московского метро в 13:20 в воскресенье подтвердили, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

В 13:44 в пресс-службе столичного метро уточнили, что нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за инцидента с пассажиром.

В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ПАССАЖИР, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]