Участие бизнеса в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах, считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах", - сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать", - пообещал премьер.

По его словам, бизнес должен почувствовать интерес к участию в нацпроектах.

"Государственно-частное партнёрство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что, в конечном счёте, он может на этом зарабатывать. Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия", - пояснил Д.Медведев.

В связи с этим он сказал, что правительство уже создало такие условия.

"Уже сейчас отобраны десятки проектов на очень значительные суммы. Всего бизнес там... Я даже не хочу эту цифру называть - она слишком заоблачная, но уже сейчас на рассмотрении находятся бизнес-проекты на общую сумму порядка 12 трлн рублей", - сказал глава правительства.

Он отметил, что еще 20 лет назад никто бы не поверил, услышав о планах инвестиций на подобную сумму.

"Есть такие деньги, есть такие проекты, и сейчас идёт их отбор. Начиная от крупных нефтяных и нефтехимических, газохимических комплексов - они действительно большие, но они и генерируют большой денежный поток - и, заканчивая такими проблемами, как создание искусственного интеллекта и написание наших отечественных программ", - заявил премьер.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что "самое главное - не напугать бизнес".

"И это задача государства - создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею. Когда нам говорят: мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 рублей... А мы не можем заплатить эти 100 рублей, у нас на этот проект есть только 50 рублей. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их. После этого возникнет полноценное государственно-частное партнёрство", - пояснил Д.Медведев.