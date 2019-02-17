Объединенные Арабские Эмираты направили российской стороне запрос на дальнейшую модернизацию поставленных в эту страну зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
""Панцирь" успешно эксплуатируется ОАЭ. И мы на сегодняшний день получили запрос на дальнейшую программу модернизации "Панциря"", - сказал А.Михеев журналистам на оружейной выставке, которая открылась в воскресенье в Абу-Даби.
При этом он отметил, что "опыт работы в Сирии показал эффективность работы разных систем, в том числе "Панциря" и комплекса "Корнет"".
Отвечая на вопрос о перспективах контракта с ОАЭ по истребителям Су-35, А.Михеев сказал: "По авиации три межправсоглашения были подписаны в феврале 2017 года, пока они в стадии проведения консультаций".
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