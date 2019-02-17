Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 19 Фев 20 Фев

СНГ 17.02.2019 16:18

ОАЭ просят модернизировать комплексы "Панцирь-С1" - "Рособоронэкспорт"

Объединенные Арабские Эмираты направили российской стороне запрос на дальнейшую модернизацию поставленных в эту страну зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

""Панцирь" успешно эксплуатируется ОАЭ. И мы на сегодняшний день получили запрос на дальнейшую программу модернизации "Панциря"", - сказал А.Михеев журналистам на оружейной выставке, которая открылась в воскресенье в Абу-Даби.

При этом он отметил, что "опыт работы в Сирии показал эффективность работы разных систем, в том числе "Панциря" и комплекса "Корнет"".

Отвечая на вопрос о перспективах контракта с ОАЭ по истребителям Су-35, А.Михеев сказал: "По авиации три межправсоглашения были подписаны в феврале 2017 года, пока они в стадии проведения консультаций".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ПВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ


Похожие новости


Патрушев начинает переговоры в ОАЭ Путин наследному принцу Абу-Даби: будем продолжать сотрудничество в энергетике, где оно уже принесло стабилизацию цен на нефть Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби, замглавкома Вооруженными силами ОАЭ Путин и наследный принц Абу-Даби обсудят проблемы борьбы с терроризмом, в том числе в Сирии Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби - пресс-служба Кремля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]