Делегация из КНДР осмотрела окрестности заводов Samsung во Вьетнаме перед визитом Ким Чен Ына - СМИ

Северокорейская делегация в ходе визита во Вьетнам, предположительно, осмотрела окрестности двух заводов южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Делегация во главе с руководителем аппарата лидера КНДР Ким Чан Соном утром в воскресенье направилась во вьетнамскую провинцию Бакнинь, где расположено производство смартфонов Samsung. По данным источников, делегация проехала на автомобиле по окрестностям завода, а также осмотрела маршрут от Ханоя до завода и обратно.

Кроме того, делегация посетила провинцию Тхайнгуен, где находится еще один завод Samsung, производящий смартфоны, отмечает агентство.

Как считает "Ренхап", такая поездка северокорейской делегации позволяет предположить, что один из заводов планирует в ходе своего визита во Вьетнам посетить лидер КНДР Ким Чен Ын.

В Samsung агентству сообщили, что пока не получали от властей Северной Кореи уведомлений о желании какого-либо северокорейского политика посетить заводы компании.

Два завода Samsung построила во Вьетнаме в 2008 и 2013 году, с тех пор половина смартфонов компании производится именно в этой стране, отмечает агентство.

Официальная делегация КНДР в составе 12 человек в рамках подготовки встречи во Вьетнаме лидеров Северной Кореи и США отправилась в Ханой в пятницу. Ожидалось, что делегации КНДР и США обсудят детали подготовки к саммиту.

По данным "Ренхап", американская делегация также с пятницы находится в Ханое.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.