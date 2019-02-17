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Регион 17.02.2019 15:28

Грузинский премьер доволен итогами Мюнхенской конференции по безопасности, ждет больше помощи от Запада

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает завершающуюся в воскресенье в Мюнхене ежегодную конференцию по безопасности успешной для республики.

"Мы смогли донести до наших друзей твердую позицию Грузии, что без гарантий безопасности в регионе Черного моря не будет гарантий безопасности и у Европы. У Грузии в Черном море есть своя важная роль, а это означает, что наши друзья окажут нам еще больше помощи", - заявил в воскресенье журналистам М.Бахтадзе, подводя итоги участия грузинской делегации в международной Мюнхенской конференции по безопасности.

Он выразил несогласие с мнением некоторых экспертов, выступивших на конференции, что агрессия России против Украины и Грузии несет определенную угрозу лишь странам Восточной Европы. "Агрессивные действия России против Украины и Грузии являются вызовом для всего мира, для НАТО, для Евросоюза", - сказал М.Бахтадзе.

Он сообщил, что получил на конференции полную поддержку Грузии в ее стремлении стать полноправным членом НАТО и Евросоюза.

Премьер отметил продуктивность встреч в Мюнхене с представителями американской делегации.

"Сегодня отношения между Грузией и США находятся на очень высоком уровне. У нас состоялся очень продуктивный разговор с министром обороны США Патриком Шэнаханом, с которым мы обсудили пятилетнюю программу сотрудничества. В этой программе есть очень важные для обеих стран акценты", - сказал М.Бахтадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]