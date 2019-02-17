Грузинский премьер доволен итогами Мюнхенской конференции по безопасности, ждет больше помощи от Запада

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает завершающуюся в воскресенье в Мюнхене ежегодную конференцию по безопасности успешной для республики.
"Мы смогли донести до наших друзей твердую позицию Грузии, что без гарантий безопасности в регионе Черного моря не будет гарантий безопасности и у Европы. У Грузии в Черном море есть своя важная роль, а это означает, что наши друзья окажут нам еще больше помощи", - заявил в воскресенье журналистам М.Бахтадзе, подводя итоги участия грузинской делегации в международной Мюнхенской конференции по безопасности.
Он выразил несогласие с мнением некоторых экспертов, выступивших на конференции, что агрессия России против Украины и Грузии несет определенную угрозу лишь странам Восточной Европы. "Агрессивные действия России против Украины и Грузии являются вызовом для всего мира, для НАТО, для Евросоюза", - сказал М.Бахтадзе.
Он сообщил, что получил на конференции полную поддержку Грузии в ее стремлении стать полноправным членом НАТО и Евросоюза.
Премьер отметил продуктивность встреч в Мюнхене с представителями американской делегации.
"Сегодня отношения между Грузией и США находятся на очень высоком уровне. У нас состоялся очень продуктивный разговор с министром обороны США Патриком Шэнаханом, с которым мы обсудили пятилетнюю программу сотрудничества. В этой программе есть очень важные для обеих стран акценты", - сказал М.Бахтадзе.
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