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Оборона 17.02.2019 15:53

Министр обороны Азербайджана ознакомился с передовой военной техникой на выставке IDEX-2019 в ОАЭ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия Международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с выставкой, осмотрел продемонстрированные здесь образцы самой современной боевой техники и военной продукции передовых производителей оружия», - сказано в сообщении.

Визит министра обороны в Абу-Даби осуществляется по приглашению вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Р.Бабаев

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Тэги: ОАЭ, ОБОРОНА, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]