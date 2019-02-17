Министр обороны Азербайджана ознакомился с передовой военной техникой на выставке IDEX-2019 в ОАЭ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия Международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с выставкой, осмотрел продемонстрированные здесь образцы самой современной боевой техники и военной продукции передовых производителей оружия», - сказано в сообщении.
Визит министра обороны в Абу-Даби осуществляется по приглашению вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»