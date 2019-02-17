В Кремле пока не видят перспектив нормализации отношений с США

Перспективы нормализации отношений с США пока не просматриваются, реакция Москвы на возможные новые американские санкции последует после их анализа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По-моему, и так все плохо. Перспективы тоже не просматриваются пока", - сказал Ю.Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли новая серия санкций ухудшить российско-американские отношения или дальше уже некуда.

"Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать". - подчеркнул Ю.Ушаков.