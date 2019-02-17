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СНГ 17.02.2019 16:52

В Кремле пока не видят перспектив нормализации отношений с США

Перспективы нормализации отношений с США пока не просматриваются, реакция Москвы на возможные новые американские санкции последует после их анализа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По-моему, и так все плохо. Перспективы тоже не просматриваются пока", - сказал Ю.Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли новая серия санкций ухудшить российско-американские отношения или дальше уже некуда.

"Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать". - подчеркнул Ю.Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, УШАКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]