Пушков о выступлении главы Минобороны Великобритании в Мюнхене: такие речи произносят накануне объявления войны

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что общий тон Мюнхенской конференции по безопасности демонстрирует враждебность к России.
"(На) личном уровне уверяют в одном, а на официальном политическом уровне мы видим, что враждебность к России скорее нарастает", - сказал А.Пушков в прямом эфире из Мюнхена программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.
Он особо выделил в этой связи выступление на конференции министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, по утверждению сенатора, произнес "исключительно агрессивную речь".
"На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", - заявил А.Пушков.
Он считает характерной деталью то, что организаторы конференции дали Г.Уильямсону выступить сразу в первый день. "Это была как бы программная речь в каком-то смысле. Это очень настораживает", - сказал А.Пушков.
Выступая в минувшую пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, Г.Уильямсон призвал европейские страны быть готовы к тому, чтобы бороться с провокациями со стороны России.
"Давайте будем разбираться с нарушением Россией ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями", - заявил Г.Уильямсон.
"Россия должна платить цену за свой авантюризм", - добавил министр.
По его словам, "очевидно", что Россия нарушала ДРСМД.
Г.Уильямсон также отметил важность НАТО для стран Европы.
"НАТО должна оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе (. . .) И давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", - заявил он.
Также министр призвал союзников Великобритании сплотиться. "Так как мир становится все более опасным и темным местом, необходимо, чтобы союзники были сплоченными", - сказал он.
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