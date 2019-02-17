Пушков о выступлении главы Минобороны Великобритании в Мюнхене: такие речи произносят накануне объявления войны

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что общий тон Мюнхенской конференции по безопасности демонстрирует враждебность к России.

"(На) личном уровне уверяют в одном, а на официальном политическом уровне мы видим, что враждебность к России скорее нарастает", - сказал А.Пушков в прямом эфире из Мюнхена программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он особо выделил в этой связи выступление на конференции министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, по утверждению сенатора, произнес "исключительно агрессивную речь".

"На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", - заявил А.Пушков.

Он считает характерной деталью то, что организаторы конференции дали Г.Уильямсону выступить сразу в первый день. "Это была как бы программная речь в каком-то смысле. Это очень настораживает", - сказал А.Пушков.

Выступая в минувшую пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, Г.Уильямсон призвал европейские страны быть готовы к тому, чтобы бороться с провокациями со стороны России.

"Давайте будем разбираться с нарушением Россией ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями", - заявил Г.Уильямсон.

"Россия должна платить цену за свой авантюризм", - добавил министр.

По его словам, "очевидно", что Россия нарушала ДРСМД.

Г.Уильямсон также отметил важность НАТО для стран Европы.

"НАТО должна оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе (. . .) И давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", - заявил он.

Также министр призвал союзников Великобритании сплотиться. "Так как мир становится все более опасным и темным местом, необходимо, чтобы союзники были сплоченными", - сказал он.