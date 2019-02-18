Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 18.02.2019 10:01

Стороны йеменского конфликта достигли соглашения о разводе войск в районе города Ходейда

Правительство Йемена и йеменские повстанцы-хуситы договорились о взаимном отводе войск от портового города Ходейда как начальном этапе разведения сил противоборствующих сторон, сообщила пресс-служба генсека ООН.

"После длительного конструктивного осуждения при поддержке Координационного комитета по передислокации войск стороны пришли к соглашению по первой фазе взаимного отвода войск", - говорится в сообщении.

Эти меры были предусмотрены соглашением о прекращении огня, достигнутым сторонами на декабрьских переговорах.

В сообщении отмечается, что одновременно стороны наметили второй этап разведения сил.

Двухдневные переговоры проходили в Ходейде в рамках заседания Координационного комитета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, КОНФЛИКТ, СОГЛАШЕНИЕ, ВОЙСКА


Похожие новости


В боях в столице Йемена за два дня погибли, по меньшей мере, 125 человек Конфликт в Йемене оставил 16 млн человек без чистой воды - Oxfam Глава парламента Турции предлагает сторонам йеменского конфликта встретиться в Стамбуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]