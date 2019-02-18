Лидер венесуэльской оппозиции намерен собрать за неделю миллион волонтеров для доставки в страну гуманитарной помощи

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, поставил задачу собрать до миллиона волонтеров, которые будут противостоять армейским подразделениям, препятствующим доступу в страну иностранной помощи.
"Нашей принципиальной задачей является собрать миллион волонтеров к 23 февраля" - говорится в распространенном им обращении к 600 тыс. уже зарегистрировавшимся волонтерам.
Он призвал волонтеров концентрироваться в местах сбора. По сообщениям СМИ, "гуманитарные лагеря" уже возникли в ряде районов Венесуэлы.
В настоящее время иностранная помощь, включающую продукты питания и медикаменты, складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.
Как сообщалось, пункты сбора помощи планируется открыть также в Бразилии и на караибском острове Кюрасао.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказывается предоставить коридоры для ввоза помощи, характеризуя ее как "шоу", называя "крохами гнилой еды". Нехватку продуктов питания и медикаментов в стране он объясняет американскими санкциями против Венесуэлы, отмечая, что страна получает помощь от дружественных государств и ООН.
Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Израильская Aeronautics Defense Systems заключила контракт с Азербайджаном на $13 млн на обслуживание беспилотников-камикадзе – СМИ
Баку обсуждает с Минском вооружение, способное усилить боеспособность армии Азербайджана
ABA утвердила бюджет дочерних структур на 2019г
Холдинг Petkim увеличил в 2018г валовые продажи на 29%, сократил чистую прибыль на 30,5%
Qatar Petroleum готовится подписать новые контракты на сумму около $2,5 млрд
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат
Азербайджану необходимо увеличивать социальные расходы – глава парламентского комитета
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли еще два тура
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»