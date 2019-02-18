Великобритания намерена наращивать военное присутствие в Арктике для противостояния России - министр обороны

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен наращивать численность своих войск в Арктике для защиты северного фланга НАТО от угроз со стороны России.

"Мы будем повышать бдительность в условиях новых вызовов, будь то оттачивание наших навыков в условиях температур ниже нуля, перенимая опыт давних союзников, таких, как Норвегия, или же мониторинг угроз со стороны подводных лодок с помощью наших самолетов Poseidon", - цитирует Daily Telegraph заявление министра, которое он сделал при посещении базы британских морских пехотинцев в Бардуфоссе на севере Норвегии.

Министр отметил, что Британия и Норвегия приступили к реализации десятилетней программы сотрудничества. В ее рамках более тысячи британских военных ежегодно будут проходить обучение и практиковаться вместе со своими норвежскими коллегами.

Г.Уильямсон сообщил также, что со следующего года новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon ВВС Великобритании начнут патрулирование над Арктикой для противостояния деятельности российских подлодок, что, как пишет издание, означает "возвращение к уровню холодной войны".

"Трудно поверить, что масштабы и диапазон военных возможностей, развертываемых Россией в Арктике, направлены исключительно на выполнение оборонительных задач", - сказал министр.

По его словам, в последние годы активность российских подводных лодок в Атлантике увеличилась в десять раз и что в 2017 году британские ВМС перехватили 33 российских корабля, приближавшихся к территориальным водам Великобритании, в то время, как в 2010 году был зафиксирован всего один такой случай.