КНДР на пороге исторических перемен - партийная газета

В настоящее время Северная Корея переживает серьезный поворотный момент в своей истории, сообщила орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун".
"Наша страна стоит перед серьезным поворотным моментом в своей истории", - говорится в редакционной статье.
В ней отмечается, что "в такой решающий момент следует сконцентрировать усилия, чтобы быстрее двигаться к поиску высокой цели".
Газета призывает направить усилия на активизацию экономического развития, чтобы "каждый и все производимые нами продукты шли на благо процветания нашей страны".
Как отмечают наблюдатели, публикация приурочена к предстоящей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое 27-28 февраля.
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