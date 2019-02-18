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Дальнее зарубежье 18.02.2019 11:02

КНДР на пороге исторических перемен - партийная газета

В настоящее время Северная Корея переживает серьезный поворотный момент в своей истории, сообщила орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун".

"Наша страна стоит перед серьезным поворотным моментом в своей истории", - говорится в редакционной статье.

В ней отмечается, что "в такой решающий момент следует сконцентрировать усилия, чтобы быстрее двигаться к поиску высокой цели".

Газета призывает направить усилия на активизацию экономического развития, чтобы "каждый и все производимые нами продукты шли на благо процветания нашей страны".

Как отмечают наблюдатели, публикация приурочена к предстоящей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое 27-28 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, САММИТ, ЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]