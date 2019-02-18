КНДР на пороге исторических перемен - партийная газета

В настоящее время Северная Корея переживает серьезный поворотный момент в своей истории, сообщила орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун".

"Наша страна стоит перед серьезным поворотным моментом в своей истории", - говорится в редакционной статье.

В ней отмечается, что "в такой решающий момент следует сконцентрировать усилия, чтобы быстрее двигаться к поиску высокой цели".

Газета призывает направить усилия на активизацию экономического развития, чтобы "каждый и все производимые нами продукты шли на благо процветания нашей страны".

Как отмечают наблюдатели, публикация приурочена к предстоящей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое 27-28 февраля.