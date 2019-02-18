Азербайджан и Катар 20 февраля в Дохе проведут заседание МПК, планируется подписание соглашений для развития связей - посол

Второе заседание азербайджано-катарской межправительственной комиссии по экономике и торговле пройдет 20 февраля в Дохе, сообщил посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов.

«С целью активизации существующих двусторонних торгово-экономических связей азербайджанские компании в ближайшее время посетят Катар. Кроме этого, 20 февраля в Катаре планируется провести второе заседание МПК», - сказал Р.Исмайлов в интервью катарскому изданию The Peninsula.

По его словам, на предстоящем заседании МПК планируется подписание ряда важных соглашений, которые укрепят существующие двусторонние экономические, стратегические и политические отношения.

Посол подчеркнул, что в 2019 году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. «Наши страны предприняли за это время важные шаги для развития двусторонних отношений во всех областях. Главы государств неоднократно совершали взаимные официальные визиты. Мы высоко ценим позицию Катара в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана. В рамках международных организаций, в частности ООН и ОИК, Катар поддерживает Азербайджан в принятии резолюций, требующих освобождения оккупированных территорий Азербайджана», - отметил он.

Р.Исмайлов, касаясь характера двусторонних торговых отношений, подчеркнул, что объем товарооборота незначительный. «За последние 2 года товарооборот между Азербайджаном и Катаром составил $8 млн, несмотря на то, что существуют большие возможностей для расширения торговых связей. В настоящее время Азербайджан в основном экспортирует в Катар продовольствие и сельскохозяйственную продукцию. Мы надеемся, что сможем повысить уровень экономического сотрудничества до уровня политических отношений. У нас больше возможностей для этого, и сейчас мы концентрируемся на использовании этого потенциала», - добавил он.

Дипломат считает, что Азербайджан и Катар могут расширить сотрудничество в таких областях, как энергетике, АПК, туризм. «Азербайджан является одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций. В Азербайджане существует правовая база и все другие необходимые возможности для инвесторов. Азербайджан и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области туризма в 2004 году. Обе страны упростили визовые процедуры друг для друга. Между Дохой и Баку существует 14 прямых рейсов, выполняемых Qatar Airways в неделю», - добавил посол.

Первое заседание азербайджано-катарской МПК состоялось в января 2017 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является глава МЧС Кемаледдин Гейдаров.

А.Азизов