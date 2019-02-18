Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе снизилось на 27%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе 2019 года составило $256 млн 925,24 тыс., что на 26,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $2 млрд 302 млн 363,88 тыс. (рост на 33,3% по сравнению с январем 2018 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $1 млрд 279 млн 644,56 тыс. (рост на 23,2%), импорт - $1 млрд 22 млн 719,32 тыс. (рост на 48,5%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (79,56%), нефтепродукты (1,56%), природный газ (7,92%), электроэнергию (0,87%), плодоовощную продукцию (3,39%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,06%), сахар (0,08%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,21%), химическую продукцию (0,52%), пластмассы и изделия из них (0,91%), хлопок (0,93%), хлопковое волокно (0,07%), черные металлы и изделия из них (0,25%), алюминий и изделия из него (0,54%), прочее (3,08%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 10,97%, табак и табачную продукцию - 1,04%, фармацевтическую продукцию - 1,81%, удобрения - 1%, пластмассы и изделия из них - 2,58%, дрова и древесную продукцию - 1,91%, одежда и аксессуары для одежды – 1,49%, черные металлы и изделия из них - 7,9%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 21,67%, транспортные средства и запчасти – 8,65%, мебель – 0,77%, прочее – 40,21%.

Во внешнеторговых операциях в январе 2019 года задействовано 2,938 тыс. государственных и частных предприятия, 2,817 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 129 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе проводил с Италией (34,73% от общего экспорта), Турцией (9,98%), Португалией (7,89%), Израилем (5,97%), Чехией (5,52%), Индией (4,84%), Вьетнамом (4,48%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (11,8%), Турцией (9,03%), Китаем (8,55%), Австралией (7,87%), Ираном (7,66%), США (6,24%), Беларусью (4,56%), Германией (4,38%), Норвегией (4,18%).

Н.Аббасова