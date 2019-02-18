Выездные проверки Минналогов в 2018г охватили лишь 0,4% активных налогоплательщиков - Джаббаров

Министерство налогов Азербайджана в 2019 году планирует дальнейшее развитие системы налогового аудита, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.
"В прошлом году число налоговых проверок в Азербайджане значительно сократилось. Это нашло отражение и в выездных проверках активных налогоплательщиков. В 2018 году из каждой тысячи активных налогоплательщиков выездные проверки были проведены у четырех. Это составляет всего 0,4%", - сказал М.Джаббаров в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".
По его словам, министерство продолжит работу по развитию налогового аудита, и проверки будут проводиться с применением новейших технологий.
"В целом в 2019 году Минналогов намерено продолжить работу над повышением прозрачности и улучшением отношений между бизнесом и налоговыми органами", - сказал М.Джаббаров.
А.Мамедов
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