Выездные проверки Минналогов в 2018г охватили лишь 0,4% активных налогоплательщиков - Джаббаров

Министерство налогов Азербайджана в 2019 году планирует дальнейшее развитие системы налогового аудита, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"В прошлом году число налоговых проверок в Азербайджане значительно сократилось. Это нашло отражение и в выездных проверках активных налогоплательщиков. В 2018 году из каждой тысячи активных налогоплательщиков выездные проверки были проведены у четырех. Это составляет всего 0,4%", - сказал М.Джаббаров в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, министерство продолжит работу по развитию налогового аудита, и проверки будут проводиться с применением новейших технологий.

"В целом в 2019 году Минналогов намерено продолжить работу над повышением прозрачности и улучшением отношений между бизнесом и налоговыми органами", - сказал М.Джаббаров.

А.Мамедов