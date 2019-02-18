Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 20 Фев 21 Фев

Бизнес и законодательство 18.02.2019 10:50

Выездные проверки Минналогов в 2018г охватили лишь 0,4% активных налогоплательщиков - Джаббаров

Министерство налогов Азербайджана в 2019 году планирует дальнейшее развитие системы налогового аудита, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"В прошлом году число налоговых проверок в Азербайджане значительно сократилось. Это нашло отражение и в выездных проверках активных налогоплательщиков. В 2018 году из каждой тысячи активных налогоплательщиков выездные проверки были проведены у четырех. Это составляет всего 0,4%", - сказал М.Джаббаров в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, министерство продолжит работу по развитию налогового аудита, и проверки будут проводиться с применением новейших технологий.

"В целом в 2019 году Минналогов намерено продолжить работу над повышением прозрачности и улучшением отношений между бизнесом и налоговыми органами", - сказал М.Джаббаров.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИННАЛОГОВ, АУДИТ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Минналогов Азербайджана сроки проведения электронного аудита ограничило 15 днями

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]