Назначен гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации

Генеральным директором АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (Georgian Oil & Gas Corporation, GOGC) назначен Георгий Бахтадзе, который с ноября прошлого года исполнял обязанности гендиректора корпорации, сообщает пресс-служба GOGC.

Он сменил на этом посту Давида Твалабеишвили, который был назначен председателем совета управляющих АО "Государственная электросистема Грузии".

У Г.Бахтадзе двойное гражданство - грузинское и российское. Он окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО (1996-2001). Карьеру начал в министерстве иностранных дел Грузии с должности главного специалиста центра исследования и анализа внешней политики, а в 2004-2006 годах работал на разных должностях в АО "Грузинская газовая международная корпорация".

С 2007 по 2012 годы Г.Бахтадзе работал в частном секторе в России. В 2014 году он был приглашен на работу в GOGC на должность советника генерального директора, в 2016 году был назначен директором по финансовым вопросам, а в 2018 году - директором по коммерческим вопросам.

GOGC учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.

Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.