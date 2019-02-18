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ТЭК 18.02.2019 10:58

Назначен гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации

Генеральным директором АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (Georgian Oil & Gas Corporation, GOGC) назначен Георгий Бахтадзе, который с ноября прошлого года исполнял обязанности гендиректора корпорации, сообщает пресс-служба GOGC.

Он сменил на этом посту Давида Твалабеишвили, который был назначен председателем совета управляющих АО "Государственная электросистема Грузии".

У Г.Бахтадзе двойное гражданство - грузинское и российское. Он окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО (1996-2001). Карьеру начал в министерстве иностранных дел Грузии с должности главного специалиста центра исследования и анализа внешней политики, а в 2004-2006 годах работал на разных должностях в АО "Грузинская газовая международная корпорация".

С 2007 по 2012 годы Г.Бахтадзе работал в частном секторе в России. В 2014 году он был приглашен на работу в GOGC на должность советника генерального директора, в 2016 году был назначен директором по финансовым вопросам, а в 2018 году - директором по коммерческим вопросам.

GOGC учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.

Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЕКОРПОРАЦИЯ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]