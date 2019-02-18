Продажи автомобилей в Китае в январе рухнули на 17,7%

Продажи легковых автомобилей в Китае продолжили падение в январе седьмой месяц подряд: согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи дилерам рухнули на 17,7% в годовом выражении после снижения на 15,8% в декабре.
Всего в январе было продано 2 млн 2,11 тыс. автомобилей, то есть на 9,49% меньше, чем месяцем ранее.
По итогам 2018 года авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет. Китайские власти пытаются убедить потребителей покупать автомобили, пообещав ряд стимулирующих мер.
Продажи седанов сократились в январе на 14,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 года - до 986,2 тыс. машин. При этом объемы реализации внедорожников уменьшились на 18,9%, до 870,9 тыс.
В декабре продажи дилерам транспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы, упали на 15,8%, до 2,635 млн машин.
По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), розничные продажи упали в прошлом месяце на 4%, до 2,18 млн машин.
По оценкам аналитиков LMC Automotive, понижательное давление сохранится как минимум до конца первого полугодия, но во второй половине года можно рассчитывать на некоторое восстановление.
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