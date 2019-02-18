Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 18.02.2019 11:35

Продажи автомобилей в Китае в январе рухнули на 17,7%

Продажи легковых автомобилей в Китае продолжили падение в январе седьмой месяц подряд: согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи дилерам рухнули на 17,7% в годовом выражении после снижения на 15,8% в декабре.

Всего в январе было продано 2 млн 2,11 тыс. автомобилей, то есть на 9,49% меньше, чем месяцем ранее.

По итогам 2018 года авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет. Китайские власти пытаются убедить потребителей покупать автомобили, пообещав ряд стимулирующих мер.

Продажи седанов сократились в январе на 14,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 года - до 986,2 тыс. машин. При этом объемы реализации внедорожников уменьшились на 18,9%, до 870,9 тыс.

В декабре продажи дилерам транспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы, упали на 15,8%, до 2,635 млн машин.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), розничные продажи упали в прошлом месяце на 4%, до 2,18 млн машин.

По оценкам аналитиков LMC Automotive, понижательное давление сохранится как минимум до конца первого полугодия, но во второй половине года можно рассчитывать на некоторое восстановление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ, ПАДЕНИЕ


Похожие новости


Число автомобилей на дорогах Китая впервые превысило 200 млн в 2018г Продажи автомобилей в Китае упали в 2018г впервые за более чем 20 лет - на 6% Китай может снизить налог на покупку малолитражных автомобилей вдвое BMW отзовет 3,9 тыс. автомобилей в Китае, FAW-Volkswagen - 207 машин Changan Ford запустила пятый завод в Китае BMW отзовет с китайского рынка более 3,1 тыс. автомобилей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]