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ТЭК 18.02.2019 11:15

Азербайджан в январе экспортировал нефти на $1 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2019 года составил 2 млн 395,069 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 2 млн 395,069 тыс. тонн на сумму $1 млрд 18 млн 113,73 тыс.», - отметили в комитете.

В январе 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 1 млн 811,648 тыс. на $874 млн 821,58 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 32,2%, в денежном выражении – на 16,4%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]