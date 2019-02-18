Азербайджан в январе экспортировал нефти на $1 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2019 года составил 2 млн 395,069 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 2 млн 395,069 тыс. тонн на сумму $1 млрд 18 млн 113,73 тыс.», - отметили в комитете.

В январе 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 1 млн 811,648 тыс. на $874 млн 821,58 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 32,2%, в денежном выражении – на 16,4%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова