Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 20 Фев 21 Фев

Бизнес и законодательство 18.02.2019 11:19

Минтруда готовится открыть первый Рабочий центр DOST

Первый Рабочий центр DOST начнет функционировать в ближайшие дни, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"В настоящее время мы завершаем процесс подготовки первого рабочего центра и проводим последние работы по обеспечению Центра всем необходимым. В ближайшие дни рабочий центр DOST начнет свою работу", - сказал С.Бабаев в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

Министр добавил, что в настоящее время в Азербайджане проводится большая работа по обеспечению занятости.

"С момента начала деятельности центров "Друг безработных" около 26 тыс. человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам. Кроме того, в 2018 году в рамках программы самозанятости активами были обеспечены 5,8 тыс. семей", - отметил С.Бабаев.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: DOST, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда Первый Центр DOST откроется в декабре в Баку – глава Минтруда

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]