Минтруда готовится открыть первый Рабочий центр DOST

Первый Рабочий центр DOST начнет функционировать в ближайшие дни, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"В настоящее время мы завершаем процесс подготовки первого рабочего центра и проводим последние работы по обеспечению Центра всем необходимым. В ближайшие дни рабочий центр DOST начнет свою работу", - сказал С.Бабаев в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

Министр добавил, что в настоящее время в Азербайджане проводится большая работа по обеспечению занятости.

"С момента начала деятельности центров "Друг безработных" около 26 тыс. человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам. Кроме того, в 2018 году в рамках программы самозанятости активами были обеспечены 5,8 тыс. семей", - отметил С.Бабаев.

А.Мамедов