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Социум 18.02.2019 11:20

Азербайджану необходимо увеличивать социальные расходы – глава парламентского комитета

Азербайджану необходимо увеличить социальные расходы госбюджета, считает председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

"В развитых странах доля социальных расходов в общих расходах государственного бюджета превышает 33%. В текущем году мы достигли данной планки, но нам необходимо продолжать политику увеличения социальных расходов госбюджета", - сказал З.Самедзаде в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

А.Мамедов

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Тэги: БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]