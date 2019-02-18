Азербайджану необходимо увеличивать социальные расходы – глава парламентского комитета

Азербайджану необходимо увеличить социальные расходы госбюджета, считает председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

"В развитых странах доля социальных расходов в общих расходах государственного бюджета превышает 33%. В текущем году мы достигли данной планки, но нам необходимо продолжать политику увеличения социальных расходов госбюджета", - сказал З.Самедзаде в понедельник на форуме на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

А.Мамедов