Минналогов Азербайджана в 2018г выявило факты занижения оборота крупными оптовыми объектами почти на 1 млрд манатов - министр

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году выявило многочисленные факты занижения оборота в крупных оптовых предприятиях, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"По итогам прошлого года в крупных оптовых предприятиях были выявлены факты занижения оборота на общую сумму 930 млн манатов, в сетевых маркетах - на 122 млн манатов, частных медицинских учреждениях – свыше 230 млн манатов", - сказал М.Джаббаров в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, устранение теневой экономики в Азербайджане станет одним приоритетов, которому будет уделено особое внимание в 2019 году.

"Наша первичная функция заключается в выявлении всех подобных фактов и привлечение предприятий к налогообложению", - добавил министр.

А.Мамедов