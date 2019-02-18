Минналогов Азербайджана в 2018г выявило факты занижения оборота крупными оптовыми объектами почти на 1 млрд манатов - министр

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году выявило многочисленные факты занижения оборота в крупных оптовых предприятиях, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.
"По итогам прошлого года в крупных оптовых предприятиях были выявлены факты занижения оборота на общую сумму 930 млн манатов, в сетевых маркетах - на 122 млн манатов, частных медицинских учреждениях – свыше 230 млн манатов", - сказал М.Джаббаров в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".
По его словам, устранение теневой экономики в Азербайджане станет одним приоритетов, которому будет уделено особое внимание в 2019 году.
"Наша первичная функция заключается в выявлении всех подобных фактов и привлечение предприятий к налогообложению", - добавил министр.
А.Мамедов
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