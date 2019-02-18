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Дальнее зарубежье 18.02.2019 11:57

Гуайдо раскритиковал решение властей Венесуэлы не пускать в страну евродепутатов

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник раскритиковал решение властей Венесуэлы не пустить в страну делегацию евродепутатов, и призвал противодействовать властям.

"Делегацию евродепутатов, приглашенных в Венесуэлу, выслал этот изолированный и все более неразумный режим", - написал Х.Гуайдо в Twitter.

"Окажем все необходимое влияние для того, чтобы добиться прекращения узурпации", - заявил Х.Гуайдо.

Ранее делегацию Европарламента, состоящую из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии, не пустили в Венесуэлу. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс сообщил, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой из не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что депутатам по официальным дипломатическим каналам еще несколько дней назад сообщали, что их не впустят в страну. Европейские депутаты пытались попасть в Венесуэлу с "конспиративными целями", отметил глава МИД в Twitter.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ДЕПУТАТЫ, НЕДОПУСК, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]