Гуайдо раскритиковал решение властей Венесуэлы не пускать в страну евродепутатов

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник раскритиковал решение властей Венесуэлы не пустить в страну делегацию евродепутатов, и призвал противодействовать властям.
"Делегацию евродепутатов, приглашенных в Венесуэлу, выслал этот изолированный и все более неразумный режим", - написал Х.Гуайдо в Twitter.
"Окажем все необходимое влияние для того, чтобы добиться прекращения узурпации", - заявил Х.Гуайдо.
Ранее делегацию Европарламента, состоящую из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии, не пустили в Венесуэлу. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс сообщил, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой из не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что депутатам по официальным дипломатическим каналам еще несколько дней назад сообщали, что их не впустят в страну. Европейские депутаты пытались попасть в Венесуэлу с "конспиративными целями", отметил глава МИД в Twitter.
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