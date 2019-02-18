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Бизнес и законодательство 18.02.2019 11:39

К системе «зеленый коридор» с 1 февраля подключились более 100 компаний – глава ГТК

К системе «зеленого коридора», внедренного с 1 февраля 2019 года, уже подключилось свыше 100 компаний, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Несмотря на то, что система начала свою работу всего лишь 17 дней назад, к ней подключились свыше 100 компаний", - сказал С.Мехтиев в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, к концу 2019 года к системе планируется подключить 100% компаний-экспортеров и 35-40% импортеров.

Как сообщалось ранее, ГТК с февраля с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта.

Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, КОРИДОР, ЗЕЛЕНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]