К системе «зеленый коридор» с 1 февраля подключились более 100 компаний – глава ГТК

К системе «зеленого коридора», внедренного с 1 февраля 2019 года, уже подключилось свыше 100 компаний, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Несмотря на то, что система начала свою работу всего лишь 17 дней назад, к ней подключились свыше 100 компаний", - сказал С.Мехтиев в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, к концу 2019 года к системе планируется подключить 100% компаний-экспортеров и 35-40% импортеров.

Как сообщалось ранее, ГТК с февраля с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта.

Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».

А.Мамедов