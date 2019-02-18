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ТЭК 18.02.2019 11:49

Эфиопия хочет присоединиться к клубу экспортеров СПГ

Эфиопия и Джибути заключили соглашение о строительстве соединяющего обе страны газопровода, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на сообщение министерства шахт и нефти Эфиопии.

По данным ведомства, газопровод протяженностью 765 км проляжет от газовых месторождений Эфиопии, расположенных в регионе Сомали на юго-востоке страны, до порта Джибути на побережье Аденского залива, где эфиопский газ будет сжижаться, а затем экспортироваться.

Строительство газопровода, 700 км которого пройдет по территории Эфиопии, 65 км - Джибути, будет осуществлять китайская China Poly Group Corp. Больше никаких подробностей о стоимости проекта, сроках его реализации эфиопская сторона не сообщает.

Для Эфиопии, второго по численности населения африканского государства, порт Джибути является главным торговым портом для экспортно-импортных операций.

В апреле 2018 года правительство Эфиопии объявило о планах получения ежегодной прибыли в $1 млрд за счет добычи газа на нефтяных месторождениях страны.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ДЖИБУТИ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]