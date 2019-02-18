Эфиопия хочет присоединиться к клубу экспортеров СПГ

Эфиопия и Джибути заключили соглашение о строительстве соединяющего обе страны газопровода, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на сообщение министерства шахт и нефти Эфиопии.
По данным ведомства, газопровод протяженностью 765 км проляжет от газовых месторождений Эфиопии, расположенных в регионе Сомали на юго-востоке страны, до порта Джибути на побережье Аденского залива, где эфиопский газ будет сжижаться, а затем экспортироваться.
Строительство газопровода, 700 км которого пройдет по территории Эфиопии, 65 км - Джибути, будет осуществлять китайская China Poly Group Corp. Больше никаких подробностей о стоимости проекта, сроках его реализации эфиопская сторона не сообщает.
Для Эфиопии, второго по численности населения африканского государства, порт Джибути является главным торговым портом для экспортно-импортных операций.
В апреле 2018 года правительство Эфиопии объявило о планах получения ежегодной прибыли в $1 млрд за счет добычи газа на нефтяных месторождениях страны.
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