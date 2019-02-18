Минторг США направил Трампу доклад о пошлинах на автомобили и автокомпоненты

Министерство торговли США в минувшие выходные направило президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности.

Ведомство подтвердило завершение работы над этим документа в официальном сообщении.

Однако его содержание и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, неясно, будут ли выводы доклада опубликованы в дальнейшем.

Вашингтон с июня прошлого года грозится обложить пошлинами по ставке до 25% импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. По оценкам исследовательского института IFO, от этих мер больше всего пострадают Германия и Япония. Новые пошлины могут затронуть поставки в США европейских товаров на $50 млрд в год.