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Дальнее зарубежье 18.02.2019 12:11

Минторг США направил Трампу доклад о пошлинах на автомобили и автокомпоненты

Министерство торговли США в минувшие выходные направило президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности.

Ведомство подтвердило завершение работы над этим документа в официальном сообщении.

Однако его содержание и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, неясно, будут ли выводы доклада опубликованы в дальнейшем.

Вашингтон с июня прошлого года грозится обложить пошлинами по ставке до 25% импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. По оценкам исследовательского института IFO, от этих мер больше всего пострадают Германия и Япония. Новые пошлины могут затронуть поставки в США европейских товаров на $50 млрд в год.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ПОШЛИНЫ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]