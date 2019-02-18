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ТЭК 18.02.2019 12:05

«Дочки» SOCAR и КазМунайГаз подписали договор доверительного управления СПБУ

ТОО «KMG Drilling & Services» и «Caspian Drilling Company Ltd» подписали договор доверительного управления самоподъемной плавучей буровой установкой (СПБУ), сообщает АО НК «КазМунайГаз».

«16 февраля 2019 года в г. Астана состоялась встреча председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева с президентом Азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. В ходе визита был подписан договор доверительного управления самоподъемной плавучей буровой установкой (между дочерними компаниями сторон – ТОО «KMG Drilling & Services» и «Caspian Drilling Company Ltd»», - отмечается в сообщении.

Основной целью договора является эксплуатация СПБУ на проектах, реализуемых азербайджанской стороной. Так, одним из проектов является использование СПБУ на структуре Абшерон, разрабатываемой компанией «Вritish Рetroleum».

В рамках сотрудничества также предусмотрена модернизация СПБУ, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной свыше 6 тыс. метров. Кроме того, казахстанские специалисты будут участвовать в бурении и оказывать техническую поддержку в ходе эксплуатации СПБУ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

«Сотрудничество двух компаний позволит не только улучшить опыт морского бурения, а также повысит конкурентоспособность СПБУ на рынке буровых услуг Каспийского моря. А.Айдарбаев также отметил необходимость продолжить сотрудничество между двумя компаниями и готовность детально рассмотреть проекты в области геологоразведки на Каспии», - отмечается в сообщении.

А.Айдарбаев и Р.Абдуллаев 26 января 2019 года подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании между КазМунайГаз и SOCAR, который предусматривает широкие перспективы сотрудничества между компаниями, в том числе в сфере геологоразведочных работ на Каспии в части совместного исследования геолого-геофизических материалов по разведке углеводородного сырья, а также в сфере логистики, трейдинга нефти и нефтепродуктов. В качестве первого конкретного проекта сотрудничества Меморандум предусматривает совместную эксплуатацию СПБУ для бурения на проектах в азербайджанской акватории Каспийского моря.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, КАЗМУНАЙГАЗ, СПБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]