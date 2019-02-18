Проблемы в отношениях Белоруссии и ЕС решаемы - Лукашенко

Проблемы в отношениях между Белоруссией и Европейским союзом не носят хронического характера и подлежат разрешению, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером в понедельник в Минске.

"Очень рад с вами сегодня встретиться и обсудить те проблемы, которые, возможно, существуют в наших отношениях. Хотя слово "возможно", наверное, не подходит. Эти проблемы у нас были всегда и, наверное, будут. Но, как показало последнее время, все проблемы не носят хронического характера, они подлежат разрешению", - сказал А.Лукашенко.

Президента Белоруссии цитируют государственные СМИ.

А.Лукашенко также отметил, что в последнее время стороны значительно продвинулись в торгово-экономической сфере.

"Вы знаете нашу цель: мы диверсифицируем внешнюю торговлю. Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли (30% у нас останется на Россию и 30% - на остальные страны нашей планеты). Такая диверсификация поможет нам спокойно чувствовать себя в сфере производства и реализации товаров", - пояснил президент.

Он отметил, что отношения между Белоруссией и Евросоюзом во всех сферах базируются на определенных принципах и развиваются по определенным направлениям.

"Развитию этих направлений служат программы, которые мы с вами принимаем, и проекты, которые реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - предложил глава государства.

Президент также заявил, что Белоруссия всегда будет надежным партнером ЕС и рассчитывает, что такой подход в двусторонних отношениях будет взаимным.

"Я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении к своим соседям всегда придерживается очень взвешенной и аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными", - отметил А.Лукашенко.

Как сообщалось, Г.Эттингер посещает Белоруссию с рабочим визитом 17-18 февраля. Предусмотрены также его встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

Во время встреч планируется обсудить актуальные вопросы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Белоруссия-ЕС, а также взаимодействие в финансовой и таможенной сферах.