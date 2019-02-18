В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»

16 февраля 2019 года в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур», приуроченный к объявленному Организацией Объединённых Наций Международному году языков коренных народов. Он был организован Российским информационно-культурным центром в Баку - Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, представительств Республики Татарстана и Республики Дагестан в Азербайджане. На сцене выступили представители Русской общины Азербайджана, общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество», Землячества казаков Азербайджана, общественного объединения татарской культуры «Туган Тел», общественного объединения «Татарстан», центра татарской молодежи в Азербайджане «Яшьлек», лезгинского национально-культурного центр «Самур», аварского общества.

В программу фестиваля вошли музыкальные, танцевальные и литературные произведения народов, проживающих в Азербайджане: аварские, азербайджанские, лезгинские, русские, татарские. На сцене выступили лауреат международных конкурсов Аслан Азимзаде, Муталиб Бороев, Шамиль Хироев, Джавахир Абдулова, Ульяна и Сергей Касиковы, лезгинский народный ансамбль песни и танца «Самур» (руководитель Завир Наджафов), детский ансамбль студии «Ровесник» (руководитель Хайям Калантарлы), танцевальный ансамбль университета «Хазар», танцевальный коллектив «Дяджяль Гызлар» (руководитель народная артистка Азербайджана Джамиля Байрамова), танцевальный ансамбль «Мехрибан» (руководитель Сабина Наджафова). Детский театр-студия «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова) представил постановку по мотивам поэмы Габдуллы Тукая «Шурале».

Режиссер-постановщик фестиваля - Гюльнар Гаджиева, ведущий - студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.

Представительство Россотрудничества в Азербайджане выражает слова признательности руководству Союза театральных деятелей Азербайджана за организационную поддержку фестиваля.