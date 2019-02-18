Совет ЕС в Брюсселе поддержит инициативу о проведении президентских выборов в Венесуэле для выхода из кризиса

Совет ЕС по иностранным делам на встрече в Брюсселе подтвердит свое намерение добиваться уважения правового государства в Венесуэле, поддержит инициативу провести в стране новые президентские выборы для выхода из кризиса, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
"Международная контактная группа, которая собиралась в Монтевидео, была хорошей европейской инициативой, направленной на выход из политического кризиса. А из этого кризиса можно выйти только путем президентских выборов при демократических гарантиях. Это то, за что мы будем выступать на заседании сегодня утром", - сказал министр журналистам в понедельник по прибытии на Совет ЕС в Брюсселе.
Ж.Ассельборн считает, что Хуан Гуайдо обладает законными правами на организацию новых президентских выборов.
Глава МИД Люксембурга также выразил протест против отказа в допуске в Венесуэлу пяти депутатам Европейского парламента.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Со своей стороны страны ЕС дали руководству Венесуэлы срок до 3 февраля, чтобы провести досрочные выборы президента. 4 февраля большинство европейских стран, среди которых Испания, Швеция, Франция, Британия, Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Финляндия, Украина и Исландия объявили о признании Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Кроме того, американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.
Среди тех, кто поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.
Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку государственного переворота.
Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса" и подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.
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