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Бизнес и законодательство 18.02.2019 12:47

Бизнесу нужно больше времени для адаптации к изменениям в налоговом законодательстве - AmCham

Предпринимателям в Азербайджане нужно необходимо больше времени для адаптации к налоговым изменениям, вступившим в силу с 1 января 2019 года, заявил президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Нуран Керимов.

"Последние изменения были внесены очень быстро. Парламент принял изменения 30 ноября 2018 года, утверждены они были 20 декабря 2018 года и вступили в силу с 1 января 2019 года. Это очень короткий срок и бизнес не успевает адаптироваться к изменениям своевременно", - сказал Н. Керимов в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

Глава AmCham также затронул необходимость пересмотра требований к учетной политике. "Необходимо облегчить данную процедуру (принятия на учет – ИФ), заменить бумажные формы и носители электронными аналогами", - подчеркнул Н. Керимов.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года в Азербайджане вступили в силу 240 изменений в Налоговый кодекс, которые существенно меняют налоговое законодательство.

А.Мамедов

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Тэги: БИЗНЕС, НАЛОГИ, АДПТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]