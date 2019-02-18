Бизнесу нужно больше времени для адаптации к изменениям в налоговом законодательстве - AmCham

Предпринимателям в Азербайджане нужно необходимо больше времени для адаптации к налоговым изменениям, вступившим в силу с 1 января 2019 года, заявил президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Нуран Керимов.

"Последние изменения были внесены очень быстро. Парламент принял изменения 30 ноября 2018 года, утверждены они были 20 декабря 2018 года и вступили в силу с 1 января 2019 года. Это очень короткий срок и бизнес не успевает адаптироваться к изменениям своевременно", - сказал Н. Керимов в понедельник на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

Глава AmCham также затронул необходимость пересмотра требований к учетной политике. "Необходимо облегчить данную процедуру (принятия на учет – ИФ), заменить бумажные формы и носители электронными аналогами", - подчеркнул Н. Керимов.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года в Азербайджане вступили в силу 240 изменений в Налоговый кодекс, которые существенно меняют налоговое законодательство.

А.Мамедов