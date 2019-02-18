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Регион 18.02.2019 13:51

США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков

Турция является одной из немногих стран, которые могут продемонстрировать стойкость на фоне давления США, в том числе, когда Вашингтон запугивает санкциями из-за приобретения ЗРС С-400, заявил в интервью газете "Хюрриет" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"США говорят про санкции... такое же давление сейчас оказывается на Турцию. Только небольшое число стран могут противостоять таким действиям. Турция - одна из них", - заявил Д.Песков, напомнив, что Турция уже приняла решение о приобретении С-400.

"Все контракты уже заключены, стороны взяли на себя обязательства, кредиты предоставляются, платежи проводятся", - заявил Д.Песков.

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе, может отказать в продаже ей истребителей F-35.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]