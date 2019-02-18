США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск, считает Песков

США смогут так или иначе сохранить присутствие в Сирии и после вывода оттуда своего воинского контингента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вероятно, они тем или иным образом сохранят присутствие и когда выведут войска", - сказал он в интервью газете "Хюрриет".
Д.Песков отметил, что сам вывод американских войск вызывает ряд вопросов, в частности, придут ли им на смену военные из какой-то другой страны. Он подчеркнул, что тему вывода войск США из Сирии обсуждают лидеры РФ, Ирана и Турции в ходе своих контактов.
"Позиция в целом остается прежней: нет причины для оптимизма, а неопределенность создает беспокойство", - заявил Д.Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, неопределенная ситуация с выводом американских войск не способствуют решению кризиса в Сирии.
В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.
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