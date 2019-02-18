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Дальнее зарубежье 18.02.2019 14:14

США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск, считает Песков

США смогут так или иначе сохранить присутствие в Сирии и после вывода оттуда своего воинского контингента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вероятно, они тем или иным образом сохранят присутствие и когда выведут войска", - сказал он в интервью газете "Хюрриет".

Д.Песков отметил, что сам вывод американских войск вызывает ряд вопросов, в частности, придут ли им на смену военные из какой-то другой страны. Он подчеркнул, что тему вывода войск США из Сирии обсуждают лидеры РФ, Ирана и Турции в ходе своих контактов.

"Позиция в целом остается прежней: нет причины для оптимизма, а неопределенность создает беспокойство", - заявил Д.Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, неопределенная ситуация с выводом американских войск не способствуют решению кризиса в Сирии.

В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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