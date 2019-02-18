Песков надеется на позитивные изменения ситуации с безвизовым въездом в РФ для граждан Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью турецкой газете "Хюрриет", что надеется на постепенный прогресс в решении вопроса с безвизовым въездом в Россию для ряда категорий граждан Турции.

"Я надеюсь на то, что все постепенно будет улучшаться. Давайте не будем забывать, что была обоснованная причина, кризис (между РФ и Турцией - ИФ), о котором мы говорили. Точно так же, как и на теле остаются раны после драки - требуется время для того, чтобы их излечить", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с облегчением визового режима для некоторых категорий граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отменяются некоторые специальные экономические меры, введенные в отношении Турции в 2016 году, после того, как над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет Су-24.

В частности, указ возвращает безвизовый режим въезда в Россию для дипломатов, приезжающих в деловые поездки и профессиональных водителей.