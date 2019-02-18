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Регион 18.02.2019 14:25

Песков надеется на позитивные изменения ситуации с безвизовым въездом в РФ для граждан Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью турецкой газете "Хюрриет", что надеется на постепенный прогресс в решении вопроса с безвизовым въездом в Россию для ряда категорий граждан Турции.

"Я надеюсь на то, что все постепенно будет улучшаться. Давайте не будем забывать, что была обоснованная причина, кризис (между РФ и Турцией - ИФ), о котором мы говорили. Точно так же, как и на теле остаются раны после драки - требуется время для того, чтобы их излечить", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с облегчением визового режима для некоторых категорий граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отменяются некоторые специальные экономические меры, введенные в отношении Турции в 2016 году, после того, как над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет Су-24.

В частности, указ возвращает безвизовый режим въезда в Россию для дипломатов, приезжающих в деловые поездки и профессиональных водителей.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БИЗНЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]