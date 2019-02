Главный редактор RT заявляет о блокировке Facebook одного из проектов телеканала

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now".

"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", - написала М.Симоньян в понедельник в своем Telegram-канале.

По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".

Telegram-канал RT уточнил, что речь идет о проекте телеканала в Facebook "In the Now", которое делает ведущая RT Анниса Науэй. "У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был", - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении говорится, что аккаунты проекта заблокированы, так как "скрывали связи с Кремлём". "Даже сам CNN пишет, что это беспрецедентно: никто в FB не обязан рассказывать, кто платит за проект. Многие государства спонсируют вирусные видео (Al Jazeera, например), но их аккаунты никто не удаляет", - отметили в RT.

"Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова - только для своих", - заявили авторы сообщения.